Concert de Noël • Choeur et orchestre Col Canto Église Saint-Saturnin Cusset

Concert de Noël • Choeur et orchestre Col Canto

Église Saint-Saturnin Place Radoult-de-la-Fosse Cusset Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

À l’occasion de fête de fin d’année, le Choeur et l’orchestre Col Canto organise un concert de Noël sous les directions de Cécile Derudder pour le Choeur et Laurent Conti pour l’orchestre, le dimanche 14 décembre 2025 à 15h30 à l’Église Saint-Saturnin.

.

Église Saint-Saturnin Place Radoult-de-la-Fosse Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes claire.thevenot@orange.fr

English :

To mark the end-of-year festivities, the Col Canto choir and orchestra are organizing a Christmas concert under the direction of Cécile Derudder for the choir and Laurent Conti for the orchestra, on Sunday, December 14, 2025 at 3:30 pm at Église Saint-Saturnin.

German :

Der Chor und das Orchester Col Canto organisieren ein Weihnachtskonzert unter der Leitung von Cécile Derudder für den Chor und Laurent Conti für das Orchester am Sonntag, den 14. Dezember 2025 um 15:30 Uhr in der Kirche Saint-Saturnin.

Italiano :

In occasione delle celebrazioni di fine anno, il Coro e l’Orchestra Col Canto organizzano un concerto di Natale sotto la direzione di Cécile Derudder per il Coro e di Laurent Conti per l’Orchestra, domenica 14 dicembre 2025 alle 15.30 nella Chiesa di Saint-Saturnin.

Espanol :

Con motivo de las fiestas de fin de año, el Coro y la Orquesta Col Canto organizan un concierto de Navidad bajo la dirección de Cécile Derudder para el Coro y Laurent Conti para la Orquesta, el domingo 14 de diciembre de 2025 a las 15.30 h en la iglesia de Saint-Saturnin.

L’événement Concert de Noël • Choeur et orchestre Col Canto Cusset a été mis à jour le 2025-10-31 par Vichy Destinations