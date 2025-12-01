[Concert de noël] Choeur Saint Remi

Église Saint Jacques Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Plongez dans la magie des fêtes avec le Concert de Noël du Lions Club Dieppe Doyen, présenté en collaboration avec le Chœur Saint Rémi.

Laissez-vous porter par les voix chaleureuses du chœur, sublimées par le talent de Lynda Martin, pianiste, et de Lionel Coulon, organiste, pour un moment suspendu entre émotion, tradition et partage.

Un concert généreux, organisé au profit du Téléthon et des œuvres du Lions Club, qui promet un après-midi féerique pour petits et grands.

Tarif 18€ Billetterie en ligne sur HelloAsso ou à la Maison de la Presse de Dieppe. .

Église Saint Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lionsdoyen.dieppe@gmail.com

L’événement [Concert de noël] Choeur Saint Remi Dieppe a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie