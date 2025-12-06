CONCERT DE NOËL CHOEUR TUTTI CANTI AVEC LA PARTICIPATION DE DIEGO TOSI AU PROFIT DU TELETHON Saint-Paul-de-Fenouillet

CONCERT DE NOËL CHOEUR TUTTI CANTI AVEC LA PARTICIPATION DE DIEGO TOSI AU PROFIT DU TELETHON

CONCERT DE NOËL CHOEUR TUTTI CANTI AVEC LA PARTICIPATION DE DIEGO TOSI AU PROFIT DU TELETHON Saint-Paul-de-Fenouillet samedi 6 décembre 2025.

CONCERT DE NOËL CHOEUR TUTTI CANTI AVEC LA PARTICIPATION DE DIEGO TOSI AU PROFIT DU TELETHON

RUE LEO LAGRANGE Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

La Commune de Saint-Paul-de-Fenouillet est ravie de vous accueillir pour un concert au profit du Téléthon , Les Amis de Tutti Canti avec la participation de Diego TOSI.
Entrée 10€ au profit de l’AFM Téléthon.
Billetterie sur place.
  .

RUE LEO LAGRANGE Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 00 26  patrimoine@saintpauldefenouillet.fr

English :

The Commune de Saint-Paul-de-Fenouillet is delighted to welcome you to a concert in aid of the Telethon, Les Amis de Tutti Canti with the participation of Diego TOSI.
Admission 10? for AFM Téléthon.
Tickets available on site.

German :

Die Gemeinde Saint-Paul-de-Fenouillet freut sich, Sie zu einem Konzert zugunsten des Telethon begrüßen zu dürfen: Les Amis de Tutti Canti mit der Teilnahme von Diego TOSI.
Eintritt 10 ? zugunsten der AFM Téléthon.
Eintrittskarten vor Ort.

Italiano :

Il Comune di Saint-Paul-de-Fenouillet è lieto di accogliervi per un concerto a favore di Téléthon, Les Amis de Tutti Canti con la partecipazione di Diego TOSI.
Ingresso 10? a favore di AFM Téléthon.
Biglietti disponibili sul posto.

Espanol :

La Comuna de Saint-Paul-de-Fenouillet se complace en darle la bienvenida a un concierto a beneficio del Téléthon, Les Amis de Tutti Canti con la participación de Diego TOSI.
Entrada 10? a beneficio del Téléthon AFM.
Venta de entradas in situ.

L’événement CONCERT DE NOËL CHOEUR TUTTI CANTI AVEC LA PARTICIPATION DE DIEGO TOSI AU PROFIT DU TELETHON Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2025-11-17 par OTI FENOUILLEDES