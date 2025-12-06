CONCERT DE NOËL CHOEUR TUTTI CANTI AVEC LA PARTICIPATION DE DIEGO TOSI AU PROFIT DU TELETHON Saint-Paul-de-Fenouillet

CONCERT DE NOËL CHOEUR TUTTI CANTI AVEC LA PARTICIPATION DE DIEGO TOSI AU PROFIT DU TELETHON

RUE LEO LAGRANGE Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-06 18:00:00

La Commune de Saint-Paul-de-Fenouillet est ravie de vous accueillir pour un concert au profit du Téléthon , Les Amis de Tutti Canti avec la participation de Diego TOSI.

Entrée 10€ au profit de l’AFM Téléthon.

Billetterie sur place.

RUE LEO LAGRANGE Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 00 26 patrimoine@saintpauldefenouillet.fr

English :

The Commune de Saint-Paul-de-Fenouillet is delighted to welcome you to a concert in aid of the Telethon, Les Amis de Tutti Canti with the participation of Diego TOSI.

Admission 10? for AFM Téléthon.

Tickets available on site.

German :

Die Gemeinde Saint-Paul-de-Fenouillet freut sich, Sie zu einem Konzert zugunsten des Telethon begrüßen zu dürfen: Les Amis de Tutti Canti mit der Teilnahme von Diego TOSI.

Eintritt 10 ? zugunsten der AFM Téléthon.

Eintrittskarten vor Ort.

Italiano :

Il Comune di Saint-Paul-de-Fenouillet è lieto di accogliervi per un concerto a favore di Téléthon, Les Amis de Tutti Canti con la partecipazione di Diego TOSI.

Ingresso 10? a favore di AFM Téléthon.

Biglietti disponibili sul posto.

Espanol :

La Comuna de Saint-Paul-de-Fenouillet se complace en darle la bienvenida a un concierto a beneficio del Téléthon, Les Amis de Tutti Canti con la participación de Diego TOSI.

Entrada 10? a beneficio del Téléthon AFM.

Venta de entradas in situ.

