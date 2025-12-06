CONCERT DE NOËL CHOEUR TUTTI CANTI AVEC LA PARTICIPATION DE DIEGO TOSI AU PROFIT DU TELETHON Saint-Paul-de-Fenouillet
CONCERT DE NOËL CHOEUR TUTTI CANTI AVEC LA PARTICIPATION DE DIEGO TOSI AU PROFIT DU TELETHON Saint-Paul-de-Fenouillet samedi 6 décembre 2025.
CONCERT DE NOËL CHOEUR TUTTI CANTI AVEC LA PARTICIPATION DE DIEGO TOSI AU PROFIT DU TELETHON
RUE LEO LAGRANGE Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
La Commune de Saint-Paul-de-Fenouillet est ravie de vous accueillir pour un concert au profit du Téléthon , Les Amis de Tutti Canti avec la participation de Diego TOSI.
Entrée 10€ au profit de l’AFM Téléthon.
Billetterie sur place.
.
RUE LEO LAGRANGE Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 00 26 patrimoine@saintpauldefenouillet.fr
English :
The Commune de Saint-Paul-de-Fenouillet is delighted to welcome you to a concert in aid of the Telethon, Les Amis de Tutti Canti with the participation of Diego TOSI.
Admission 10? for AFM Téléthon.
Tickets available on site.
German :
Die Gemeinde Saint-Paul-de-Fenouillet freut sich, Sie zu einem Konzert zugunsten des Telethon begrüßen zu dürfen: Les Amis de Tutti Canti mit der Teilnahme von Diego TOSI.
Eintritt 10 ? zugunsten der AFM Téléthon.
Eintrittskarten vor Ort.
Italiano :
Il Comune di Saint-Paul-de-Fenouillet è lieto di accogliervi per un concerto a favore di Téléthon, Les Amis de Tutti Canti con la partecipazione di Diego TOSI.
Ingresso 10? a favore di AFM Téléthon.
Biglietti disponibili sul posto.
Espanol :
La Comuna de Saint-Paul-de-Fenouillet se complace en darle la bienvenida a un concierto a beneficio del Téléthon, Les Amis de Tutti Canti con la participación de Diego TOSI.
Entrada 10? a beneficio del Téléthon AFM.
Venta de entradas in situ.
L’événement CONCERT DE NOËL CHOEUR TUTTI CANTI AVEC LA PARTICIPATION DE DIEGO TOSI AU PROFIT DU TELETHON Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2025-11-17 par OTI FENOUILLEDES