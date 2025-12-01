Concert de Noël Choeurs du Collège Truchtersheim

Concert de Noël Choeurs du Collège Truchtersheim samedi 13 décembre 2025.

Concert de Noël Choeurs du Collège

2 rue de l’Eglise Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Concert par les Choeurs du Collège, sous la direction de Philippe Utard dans le cadre des esKapades de Noël. L’ensemble composé de plus de 120 choristes, offrira une programmation éclectique et des chants de Noël en deuxième partie de concert.

Plateau en faveur d’une œuvre caritative. .

2 rue de l’Eglise Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 92 contact@lebeaujardin.alsace

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Noël Choeurs du Collège Truchtersheim a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg