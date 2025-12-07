Concert de noël Chopin Liszt Rue du Maréchal Juin La Turballe

Concert de noël Chopin Liszt

Rue du Maréchal Juin Eglise Sainte-Anne La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-12-07 18:00:00

fin : 2025-12-07 20:00:00

2025-12-07

Guy Chazelle pianiste, interprétera des oeuvres du répertoire romantique

– Chopin Nocturne n°1, Impromptu n°1, Polonaise-Fantaisie, Nocturne n°3, Ballade n°4

– Liszt Sonate en si mineur .

+33 6 88 90 62 02 associationprisme44@gmail.com

