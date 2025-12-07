Concert de noël Chopin Liszt Rue du Maréchal Juin La Turballe
Rue du Maréchal Juin Eglise Sainte-Anne La Turballe Loire-Atlantique
Début : 2025-12-07 18:00:00
fin : 2025-12-07 20:00:00
Guy Chazelle pianiste, interprétera des oeuvres du répertoire romantique
– Chopin Nocturne n°1, Impromptu n°1, Polonaise-Fantaisie, Nocturne n°3, Ballade n°4
– Liszt Sonate en si mineur .
Rue du Maréchal Juin Eglise Sainte-Anne La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 90 62 02 associationprisme44@gmail.com
