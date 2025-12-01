Concert de Noël Chorale Battement d’Choeur de Bassemberg Thannenkirch
Concert de Noël Chorale Battement d’Choeur de Bassemberg
place Francis Gassmann Thannenkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Ne manquez pas le Concert de Noël de la Chorale Battement d’Chœur de Bassemberg !
Venez plonger dans la magie des fêtes avec un répertoire enchanteur, des voix pleines d’émotion et une ambiance chaleureuse qui ravira petits et grands. .
place Francis Gassmann Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
English :
Don’t miss the Christmas Concert by Bassemberg’s Battement d’Ch?ur choir!
German :
Verpassen Sie nicht das Weihnachtskonzert des Chores Battement d?Ch?ur aus Bassemberg!
Italiano :
Non perdetevi il concerto di Natale del coro Battement d’Ch’ur di Bassemberg!
Espanol :
No se pierda el Concierto de Navidad del coro Battement d’Chœur de Bassemberg
L’événement Concert de Noël Chorale Battement d’Choeur de Bassemberg Thannenkirch a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr