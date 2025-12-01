Concert de Noël Chorale Chœur Léger Kœtzingue

Concert de Noël Chorale Chœur Léger

2 rue de l’Eglise Kœtzingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

2025-12-12

2 rue de l’Eglise Kœtzingue 68510 Haut-Rhin Grand Est +33 6 22 68 36 25 guyzeitz@wanadoo.fr

