Concert de Noël Chorale Da Capo de Pont Croix rue Anatole France Douarnenez

Concert de Noël Chorale Da Capo de Pont Croix

rue Anatole France Chapelle Sainte Hélène Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Le choeur Da Capo interprétera des chants de Noël de tous pays et des chants sacrés. .

