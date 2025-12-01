Concert de Noël Chorale Da Capo Le Bourg Guilvinec
Concert de Noël Chorale Da Capo Le Bourg Guilvinec samedi 20 décembre 2025.
Concert de Noël Chorale Da Capo
Le Bourg Eglise Sainte-Anne Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
La chorale Da Capo interprétera un florilège de chants de Noêl et de chants sacrés de tous pays.
Direction Serge MEDOT
Pianiste Zéphyrin CAUSIN
Soliste Franck BOUTELEUX
Participation libre au profit de la SNSM .
Le Bourg Eglise Sainte-Anne Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 06 66 67 40
English : Concert de Noël Chorale Da Capo
L’événement Concert de Noël Chorale Da Capo Guilvinec a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Destination Pays Bigouden