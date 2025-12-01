Concert de Noël Chorale de l’école Montessori Romans-sur-Isère

Concert de Noël Chorale de l’école Montessori

Avenue Berthelot, Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

L’École Montessori Saint Jean Bosco est heureuse de vous inviter à un moment musical plein de douceur, de magie et de lumière.

Avenue Berthelot, Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@montessori-romans.fr

English :

École Montessori Saint Jean Bosco is delighted to invite you to a musical experience full of sweetness, magic and light.

