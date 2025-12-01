Concert de Noël | Chorale Interlude Église Notre Dame de Guibray Falaise

Concert de Noël | Chorale Interlude

Église Notre Dame de Guibray 21 Rue Notre Dame Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

La Chorale interlude du Pays de Falaise vous invite à un concert de Noël dans l’église Notre Dame de Guibray

Ouvert à tous

Église Notre Dame de Guibray 21 Rue Notre Dame Falaise 14700 Calvados Normandie interlude14700@gmail.com

English : Concert de Noël | Chorale Interlude

The Chorale interlude du Pays de Falaise invites you to a Christmas concert in the church of Notre Dame de Guibray

Open to all

