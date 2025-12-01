Concert de Noël | Chorale Interlude Église Notre Dame de Guibray Falaise
Concert de Noël | Chorale Interlude
Église Notre Dame de Guibray 21 Rue Notre Dame Falaise Calvados
Début : 2025-12-21 16:00:00
La Chorale interlude du Pays de Falaise vous invite à un concert de Noël dans l’église Notre Dame de Guibray
Ouvert à tous
interlude14700@gmail.com
English : Concert de Noël | Chorale Interlude
The Chorale interlude du Pays de Falaise invites you to a Christmas concert in the church of Notre Dame de Guibray
Open to all
