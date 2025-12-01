Concert de Noël Chorale La Tarentelle le village Bésayes

Concert de Noël Chorale La Tarentelle

le village Eglise Bésayes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Pièces sacrées classiques et chants de Noël plus traditionnels s’enchaîneront, avec bien sûr la participation du public.

Un moment de joie et de convivialité à ne pas manquer. Venez avec vos enfants et petits-enfants !!

.

le village Eglise Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tarentelle26@yahoo.fr

English :

Classical sacred pieces and more traditional carols will follow one another, with audience participation of course.

A moment of joy and conviviality not to be missed. Bring your children and grandchildren!

German :

Klassische geistliche Stücke und traditionellere Weihnachtslieder werden sich aneinanderreihen, wobei das Publikum natürlich mitwirken kann.

Ein Moment der Freude und Geselligkeit, den Sie nicht verpassen sollten. Kommen Sie mit Ihren Kindern und Enkeln!!!

Italiano :

Si susseguiranno brani classici sacri e canti più tradizionali, naturalmente con la partecipazione del pubblico.

È un’occasione gioiosa e conviviale da non perdere. Portate i vostri figli e nipoti!

Espanol :

Se sucederán piezas sacras clásicas y villancicos más tradicionales, con la participación del público, por supuesto.

Es una ocasión alegre y cordial que no debe perderse. ¡Traiga a sus hijos y nietos!

L’événement Concert de Noël Chorale La Tarentelle Bésayes a été mis à jour le 2025-11-21 par Valence Romans Tourisme