Concert de Noël CHORALE LA TARENTELLE Temple de Grâne Grane

Concert de Noël CHORALE LA TARENTELLE

Temple de Grâne Place du champ de mars Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Lors de cette soirée, vous seront présentés des airs de musique sacrée, des chants de Noël, ainsi que des airs traditionnels que vous pourrez chanter avec le chœur.

Nous vous attendons en famille pour ce moment de partage festif.

.

Temple de Grâne Place du champ de mars Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes agap26400@gmail.com

English :

The evening will feature sacred music, Christmas carols and traditional tunes that you can sing along to.

We look forward to welcoming you and your family to this festive occasion.

L’événement Concert de Noël CHORALE LA TARENTELLE Grane a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme