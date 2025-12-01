Concert de Noël Chorale les Mathes en Coeurs Place de l’Eglise Saint-Georges-de-Didonne

Concert de Noël Chorale les Mathes en Coeurs

Place de l’Eglise Eglise de Saint-Georges de Didonne Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Venez vivre la magie d’un concert de Noël avec les Mathes en Choeurs.

English :

Experience the magic of a Christmas concert with Les Mathes en Choeurs.

German :

Erleben Sie den Zauber eines Weihnachtskonzerts mit Les Mathes en Choeurs.

Italiano :

Venite a vivere la magia di un concerto di Natale con Les Mathes en Choeurs.

Espanol :

Ven a vivir la magia de un concierto de Navidad con Les Mathes en Choeurs.

