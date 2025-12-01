Concert de Noël Chorale les Mathes en Coeurs Place de l’Eglise Saint-Georges-de-Didonne
Concert de Noël Chorale les Mathes en Coeurs Place de l’Eglise Saint-Georges-de-Didonne vendredi 19 décembre 2025.
Concert de Noël Chorale les Mathes en Coeurs
Place de l’Eglise Eglise de Saint-Georges de Didonne Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Venez vivre la magie d’un concert de Noël avec les Mathes en Choeurs.
Place de l’Eglise Eglise de Saint-Georges de Didonne Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
English :
Experience the magic of a Christmas concert with Les Mathes en Choeurs.
German :
Erleben Sie den Zauber eines Weihnachtskonzerts mit Les Mathes en Choeurs.
Italiano :
Venite a vivere la magia di un concerto di Natale con Les Mathes en Choeurs.
Espanol :
Ven a vivir la magia de un concierto de Navidad con Les Mathes en Choeurs.
