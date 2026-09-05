Concert de Noël – Chorale Sainte Cécile Porte du Ried
dimanche 27 décembre 2026 · Porte du Ried
Informations pratiques
Porte du Ried
Concert de Noël – Chorale Sainte Cécile
2 rue de l’église Porte du Ried Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-27 16:30:00
fin : 2026-12-27 18:00:00
Date(s) :
2026-12-27
Grand concert de Noël avec la participation de l’harmonieuse Chorale élargie Ste Cécile de Holtzwihr, accompagnée par un instrument original, le cymbalum, instrument de musique à cordes frappées de la famille des cithares sur table.
Grand concert de Noël avec la participation de l’harmonieuse Chorale élargie Ste Cécile de Holtzwihr, accompagnée par un instrument original, le cymbalum, instrument de musique à cordes frappées de la famille des cithares sur table. 0 .
2 rue de l’église Porte du Ried 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 40 80 mairie.holtzwihr@wanadoo.fr
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English :
A grand Christmas concert featuring the harmonious Ste-Cécile de Holtzwihr Extended Choir, accompanied by a unique instrument, the cimbalom—a struck-string instrument belonging to the table zither family.
L’événement Concert de Noël – Chorale Sainte Cécile Porte du Ried a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme de Colmar
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