Concert de Noël Chorales La Villanelle et Les Voy’elles église St-Julien Royaucourt-et-Chailvet Dimanche 14 décembre, 16h00 Adulte : 10€ – moins de 18 ans : gratuit – tarif de soutien à la restauration de l’église : 20 €

Le Dimanche 14 décembre à 16h00, deux chorales, la VILLANELLE et les VOY’ELLES uniront leurs voix pour célébrer Noël dans la magnifique église Saint-Julien à Royaucourt-et-Chailvet. Au programme des chants traditionnels et des grands succès au hit-parade des musiques de Noël.

LA VILLANELLE, créée en 1980, rassemble aujourd’hui une cinquantaine de choristes amateurs, originaires de Laon et ses environs. Animés par le plaisir de chanter, ils souhaitent partager la musique avec un large public et ainsi contribuer à l’animation culturelle du Grand Laonnois. Kevin BIERNAT, professeur au Conservatoire du Pays de Laon, en assure la direction

Les VOY’ELLES: né d’une passion musicale commune au conservatoire de Laon, cet ensemble réunit des jeunes femmes de chant choral. Après le lycée, elles ont choisi de poursuivre l’aventure ensemble, animées par le plaisir de chanter à plusieurs voix et de partager leur complicité musicale. Leur répertoire, principalement a cappella, voyage entre chants traditionnels d’ici et d’ailleurs, — en français, anglais ou occitan — pièces plus classiques comme Ola Gjeilo, et musiques actuelles, de U2 à Simon & Garfunkel. Entre douceur, énergie et harmonie, Les Voy’elles explorent la richesse des voix feminines et leur diversité.

Ce concert est donné au profit de la restauration de l’église.

Au programme :

– I will sing with the spirit de John Rutter

– The seal lullaby d’Eric Whitacre

– La nuit de Rameau

– Minuit Chrétien

– Chor der Engel de Schubert

– Noël des enfants du monde

– Douce nuit

– Greensleeves (traditionnel anglais)

– Mary did you know? (Chant de Noël anglais)

– The Sound of Silence (Simon and Garfunkel / Pentatonix)

Début : 2025-12-14T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T17:00:00.000+01:00

https://amis-st-julien-royaucourt.org/acheter-des-billets-concert-de-noel-14-decembre-2025/

église St-Julien 12bis rue de la Dame Jeanne Royaucourt-et-Chailvet Aisne Royaucourt-et-Chailvet 02000 Aisne