Concert de Noël Chorales Les Faulères et Serenata Église St-Hilaire Pesmes dimanche 21 décembre 2025.
Église St-Hilaire 11 Rue Gentil Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
La chorale Les Faulères et Serenata dirigées par Bruno Vézina vous invitent à un concert de Noël. .
Église St-Hilaire 11 Rue Gentil Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 15 48 70
