Concert de Noël Chorales Les Faulères et Serenata Église St-Hilaire Pesmes

Concert de Noël Chorales Les Faulères et Serenata

Église St-Hilaire 11 Rue Gentil Pesmes Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

La chorale Les Faulères et Serenata dirigées par Bruno Vézina vous invitent à un concert de Noël. .

Église St-Hilaire 11 Rue Gentil Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 15 48 70

