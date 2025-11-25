Concert de Noël « Christmas Carols » Eglise Saint-Martin Rennes Dimanche 14 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Concert gratuit. Libre participation.

[**Association «La chorale et les amis de l’orgue de Saint-Martin de Rennes»**](https://www.orgue-saint-martin.org/)

### Nous vous invitons, pour notre traditionnel et toujours plébiscité **Concert de Noël**, à venir partager avec l’[**Ensemble A Vous Sans Autre**](https://avoussansautre.fr/) un **florilège de Noëls anglais** !

L’ensemble vocal A vous sans autre s’est spécialisé dans la musique ancienne, principalement de la période Renaissance, mais sans s’interdire d’autres répertoires.

À Vous Sans Autre compte actuellement une vingtaine de choristes et est dirigé par Damien Simon, professeur d’orgue au Conservatoire régional de Rennes et titulaire des orgues de la cathédrale de Strasbourg.

Le programme proposé, détaillé sur notre site, comprendra des œuvres de Gustav Holst (1874-1934), Benjamin Britten (1913-1976) et une création de l’Ensemble AVSA. La harpe accompagnera et agrémentera le chœur.

_Comme de coutume vous pourrez, à l’issue du concert, partager avec les artistes autour d’une sympathique collation !_

Début : 2025-12-14T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T16:00:00.000+01:00

https://www.orgue-saint-martin.org/ contact@orgue-saint-martin.org

Eglise Saint-Martin 2 rue de la Pompe 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine