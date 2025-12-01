Concert de noel Christmas time Le Palais Royan

Concert de noel Christmas time

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-22 19:00:00

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Plongez dans la magie de Noël avec Christmas Time, un duo guitare-voix qui revisite avec raffinement les grands classiques de Noël.

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas with Christmas Time, a guitar-voice duo that revisits Christmas classics with refinement.

German :

Tauchen Sie mit?Christmas Time, einem Gitarren- und Gesangsduo, das die Weihnachtsklassiker auf raffinierte Weise neu interpretiert, in die Magie der Weihnacht ein.

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale con Christmas Time, un duetto chitarra e voce che rivisita con raffinatezza i grandi classici natalizi.

Espanol :

Sumérgete en la magia de la Navidad con Christmas Time, un dúo de guitarra y voz que revisita con refinamiento los grandes clásicos navideños.

