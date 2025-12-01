CONCERT DE NOËL CINÉ PIANO Bahia Tikka Pornichet

CONCERT DE NOËL CINÉ PIANO

Bahia Tikka 6 allée du Zéphir Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Un concert de Noël exceptionnel sur la scène du Noche au restaurant BAHIA TIKKA !

Laissez-vous emporter dans un voyage musical féerique avec les plus belles Musiques de Films, interprétées au piano par Grégoire Humbert.

De nombreux thèmes emblématiques Harry Potter, La La Land, Jurasic Park, Interstellar, Star Wars, E.T L’extraterrestre, Le Pôle Express, Twilight, Amélie Poulain, Le Roi Lion… ainsi que bien d’autres films et dessins animés qui émerveilleront les petits et les plus grands !

Informations pratiques

Où ?

Restaurant Bahia Tikka

Quand ?

Le dimanche 14 décembre

⏰ Horaires ?

17h30

L’entrée est-elle payante ?

Oui.

Adultes 20€ Enfants -16 ans 12€

️ Faut-il réserver ?

Oui.

Réseravtion à l’avance au 06 89 85 55 29 ou en ligne https://my.weezevent.com/cinepianobahiatikka .

Bahia Tikka 6 allée du Zéphir Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 17 02

English :

An exceptional Christmas concert on the Noche stage at the BAHIA TIKKA restaurant!

L’événement CONCERT DE NOËL CINÉ PIANO Pornichet a été mis à jour le 2025-12-06 par ADT44