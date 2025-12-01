CONCERT DE NOËL CINÉ PIANO Bahia Tikka Pornichet
CONCERT DE NOËL CINÉ PIANO
Bahia Tikka 6 allée du Zéphir Pornichet Loire-Atlantique
Un concert de Noël exceptionnel sur la scène du Noche au restaurant BAHIA TIKKA !
Laissez-vous emporter dans un voyage musical féerique avec les plus belles Musiques de Films, interprétées au piano par Grégoire Humbert.
De nombreux thèmes emblématiques Harry Potter, La La Land, Jurasic Park, Interstellar, Star Wars, E.T L’extraterrestre, Le Pôle Express, Twilight, Amélie Poulain, Le Roi Lion… ainsi que bien d’autres films et dessins animés qui émerveilleront les petits et les plus grands !
Informations pratiques
Où ?
Restaurant Bahia Tikka
Quand ?
Le dimanche 14 décembre
⏰ Horaires ?
17h30
L’entrée est-elle payante ?
Oui.
Adultes 20€ Enfants -16 ans 12€
️ Faut-il réserver ?
Oui.
Réseravtion à l’avance au 06 89 85 55 29 ou en ligne https://my.weezevent.com/cinepianobahiatikka .
English :
An exceptional Christmas concert on the Noche stage at the BAHIA TIKKA restaurant!
