Concert de Noël Clairvaux-les-Lacs

Concert de Noël le 21 décembre à 16h00 à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs.

Première partie Bertrand Plé chante Murat.

Libre participation. .

Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 78 13 51 jlvauchez@wanadoo.fr

