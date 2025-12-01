Concert de Noël Clairvaux-les-Lacs
Concert de Noël Clairvaux-les-Lacs dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël
Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs Jura
Début : 2025-12-21 16:00:00
2025-12-21
Concert de Noël le 21 décembre à 16h00 à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs.
Première partie Bertrand Plé chante Murat.
Libre participation. .
Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 78 13 51 jlvauchez@wanadoo.fr
