Concert de Noël

Eglise Saint Didier Clermont-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Olena Stepanchenko, soprano accompagne Joseph Recchia à l’orgue. Ils vous invitent à un concert exceptionnel pour célébrer la magie de Noël et vous offrir une expérience musicale enchanteresse.Tout public

0 .

Eglise Saint Didier Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est joseph.recchia@club-internet.fr

English :

Olena Stepanchenko, soprano, accompanies Joseph Recchia on organ. They invite you to an exceptional concert to celebrate the magic of Christmas and offer you an enchanting musical experience.

German :

Olena Stepanchenko, Sopran, begleitet Joseph Recchia an der Orgel. Sie laden Sie zu einem außergewöhnlichen Konzert ein, um den Zauber von Weihnachten zu feiern und Ihnen ein bezauberndes musikalisches Erlebnis zu bieten.

Italiano :

Olena Stepanchenko, soprano, accompagna Joseph Recchia all’organo. Vi invitano a un concerto eccezionale per celebrare la magia del Natale e offrirvi un’esperienza musicale incantevole.

Espanol :

Olena Stepanchenko, soprano, acompaña a Joseph Recchia al órgano. Le invitan a un concierto excepcional para celebrar la magia de la Navidad y ofrecerle una experiencia musical encantadora.

L’événement Concert de Noël Clermont-en-Argonne a été mis à jour le 2025-06-11 par OT DU PAYS D’ARGONNE