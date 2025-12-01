Concert de Noël Collège des Bernardins Paris

Concert de Noël Collège des Bernardins Paris

Concert de Noël Collège des Bernardins Paris mercredi 10 décembre 2025.

Direction : Sophie Chiu

Piano : Théodore Lambert

Programme :

  • Accueil de Laurent Landete, directeur général du Collège des Bernardins
  • Concert du chœur des enfants et adolescents du conservatoire du 5e arrondissement
  • Vin et chocolat chaud dans la nef du Collège des Bernardins
  • Extrait du MOOC Apprendre à regarder la peinture de Stéphane Coviaux sur La Nativité de Georges de La Tour
  • Coin lecture libre
  • Stand de découpage et coloriage de crèche
  • Conte de Noël : Mission à Bethléem sur la crèche par Biblus à 18h30
  • Visite guidée pour les adultes à 18h30 (30mn)

En savoir plus …

Chœurs de la Filière Voix et Ensemble Vocal. Concert du chœur des enfants et adolescents du conservatoire du 5e arrondissement.
Le mercredi 10 décembre 2025
de 17h30 à 18h30
gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-10T18:30:00+01:00
fin : 2025-12-10T19:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-10T17:30:00+02:00_2025-12-10T18:30:00+02:00

Collège des Bernardins 20, rue de Poissy  75005 Paris
+33146339798 conservatoire5@paris.fr