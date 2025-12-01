Concert de Noël Collège des Bernardins Paris
Concert de Noël Collège des Bernardins Paris mercredi 10 décembre 2025.
Direction : Sophie Chiu
Piano : Théodore Lambert
Programme :
- Accueil de Laurent Landete, directeur général du Collège des Bernardins
- Concert du chœur des enfants et adolescents du conservatoire du 5e arrondissement
- Vin et chocolat chaud dans la nef du Collège des Bernardins
- Extrait du MOOC Apprendre à regarder la peinture de Stéphane Coviaux sur La Nativité de Georges de La Tour
- Coin lecture libre
- Stand de découpage et coloriage de crèche
- Conte de Noël : Mission à Bethléem sur la crèche par Biblus à 18h30
- Visite guidée pour les adultes à 18h30 (30mn)
Le mercredi 10 décembre 2025
de 17h30 à 18h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Collège des Bernardins 20, rue de Poissy 75005 Paris
+33146339798 conservatoire5@paris.fr