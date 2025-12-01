Concert de Noël Collège des Bernardins Paris

Direction : Sophie Chiu

Piano : Théodore Lambert

Programme :

Accueil de Laurent Landete , directeur général du Collège des Bernardins

, directeur général du Concert du chœur des enfants et adolescents du conservatoire du 5 e arrondissement

Vin et chocolat chaud dans la nef du Collège des Bernardins

Extrait du MOOC Apprendre à regarder la peinture de Stéphane Coviaux sur La Nativité de Georges de La Tour

de sur La Nativité de Georges de La Tour Coin lecture libre

Stand de découpage et coloriage de crèche

Conte de Noël : Mission à Bethléem sur la crèche par Biblus à 18h30

Visite guidée pour les adultes à 18h30 (30mn)

Chœurs de la Filière Voix et Ensemble Vocal. Concert du chœur des enfants et adolescents du conservatoire du 5e arrondissement.

Le mercredi 10 décembre 2025

de 17h30 à 18h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Collège des Bernardins 20, rue de Poissy 75005 Paris

+33146339798 conservatoire5@paris.fr