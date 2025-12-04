CONCERT DE NOËL Colombières-sur-Orb

CONCERT DE NOËL

EGLISE Colombières-sur-Orb Hérault

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Concert et vin chaud

Libre participation. Concert de la chorale Choeur du Jaur.

La soirée se clôturera par un vin chaud. .

EGLISE Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 12 71 77 line.saw@orange.fr

Concert and mulled wine

