CONCERT DE NOËL Colombières-sur-Orb

EGLISE Colombières-sur-Orb Hérault
Concert et vin chaud
Libre participation. Concert de la chorale Choeur du Jaur.
La soirée se clôturera par un vin chaud. .
EGLISE Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 12 71 77 line.saw@orange.fr
Concert and mulled wine
