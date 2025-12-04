CONCERT DE NOËL Colombières-sur-Orb

CONCERT DE NOËL Colombières-sur-Orb dimanche 14 décembre 2025.

EGLISE Colombières-sur-Orb Hérault

Concert et vin chaud
Libre participation. Concert de la chorale Choeur du Jaur.
La soirée se clôturera par un vin chaud.   .

EGLISE Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 12 71 77  line.saw@orange.fr

Concert and mulled wine

