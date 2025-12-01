Concert de Noël Compiègne
Concert de Noël Compiègne vendredi 12 décembre 2025.
Concert de Noël
Place du Général de Gaulle Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 19:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Pour l’édition 2025 de notre concert de Noël, le Château a le plaisir d’accueillir Apollo 5 un ensemble vocal venu tout droit d’Angleterre. Réunissant une soprano, un alto, deux ténors et une basse, le groupe s’est distingué par sa capacité à créer une connexion avec le public tout en produisant un son riche, vibrant et polyvalent.
Place du Général de Gaulle Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 47 00
English :
For the 2025 edition of our Christmas concert, the Château is delighted to welcome Apollo 5, a vocal ensemble straight from England. Comprising a soprano, an alto, two tenors and a bass, the group has distinguished itself by its ability to connect with the audience while producing a rich, vibrant and versatile sound.
