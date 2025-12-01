Concert de Noël Compiègne

Concert de Noël

Place du Général de Gaulle Compiègne Oise

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 19:00:00

2025-12-12

Pour l’édition 2025 de notre concert de Noël, le Château a le plaisir d’accueillir Apollo 5 un ensemble vocal venu tout droit d’Angleterre. Réunissant une soprano, un alto, deux ténors et une basse, le groupe s’est distingué par sa capacité à créer une connexion avec le public tout en produisant un son riche, vibrant et polyvalent.

Place du Général de Gaulle Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 47 00

English :

For the 2025 edition of our Christmas concert, the Château is delighted to welcome Apollo 5, a vocal ensemble straight from England. Comprising a soprano, an alto, two tenors and a bass, the group has distinguished itself by its ability to connect with the audience while producing a rich, vibrant and versatile sound.

