CONCERT DE NOEL CONCERT CHOEURS DES TROIS VALLÉES Boussens dimanche 7 décembre 2025.
EGLISE Boussens Haute-Garonne
Tarif : – –
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Concert Choeurs des 3 vallées.
CHŒURS DES TROI S VALLEES de Boussens
CHŒUR CARPE DIEM de Francazal
CHOEUR A CŒUR de Castillon de St M. .
EGLISE Boussens 31360 Haute-Garonne Occitanie brigitte.lapboul@gmail.com
English :
Concert by Choeurs des 3 vallées.
