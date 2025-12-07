CONCERT DE NOEL CONCERT CHOEURS DES TROIS VALLÉES Boussens

CONCERT DE NOEL CONCERT CHOEURS DES TROIS VALLÉES

EGLISE Boussens Haute-Garonne

Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07

2025-12-07

Concert Choeurs des 3 vallées.
CHŒURS DES TROI S VALLEES de Boussens
CHŒUR CARPE DIEM de Francazal
CHOEUR A CŒUR de Castillon de St M.   .

EGLISE Boussens 31360 Haute-Garonne Occitanie   brigitte.lapboul@gmail.com

Concert by Choeurs des 3 vallées.

