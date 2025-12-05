Concert de Noël • Conservatoire de Vichy Commaunuté Église Saint-Saturnin Cusset
Concert de Noël • Conservatoire de Vichy Commaunuté Église Saint-Saturnin Cusset vendredi 5 décembre 2025.
Concert de Noël • Conservatoire de Vichy Commaunuté
Église Saint-Saturnin 1 Place Radoult-de-Lafosse Cusset Allier
Tarif : – –
Début : Vendredi 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
2025-12-05
2025-12-05
Pour célébrer l’hiver en douceur et en harmonie, le Théâtre de Cusset et le Conservatoire de Vichy Communauté vous proposent un moment musical sur le thème de Noël à l’église Saint-Saturnin.
Église Saint-Saturnin 1 Place Radoult-de-Lafosse Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr
English :
To celebrate winter in harmony, the Théâtre de Cusset and the Conservatoire de Vichy Communauté invite you to enjoy a Christmas-themed musical event at Saint-Saturnin church.
German :
Um den Winter sanft und harmonisch zu feiern, bieten das Théâtre de Cusset und das Conservatoire de Vichy Communauté einen musikalischen Moment zum Thema Weihnachten in der Kirche Saint-Saturnin an.
Italiano :
Per celebrare l’inverno in armonia, il Théâtre de Cusset e il Conservatorio di Vichy Communauté propongono un’esperienza musicale a tema natalizio nella chiesa di Saint-Saturnin.
Espanol :
Para celebrar el invierno en armonía, el Théâtre de Cusset y el Conservatorio de Vichy Communauté ofrecen una experiencia musical de temática navideña en la iglesia de Saint-Saturnin.
