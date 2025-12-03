Concert de Noël Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Concert de Noël Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS mercredi 3 décembre 2025.
Direction : Laurence Esquieu, Sophie Chiu
Piano : Théodore Lambert
Entrée Libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Programme ()
Noël traditionnel – Nous étions trois bergerettes
– Antoine Chaté, orgue
Noël traditionnel harmonisé par P. Libes Le réveil de Minuit
– Antoine Chaté, orgue – Valentin Michel Lacaze, flûte traversière
Pérotin le Grand (1160-1230) – Alle psallite cum luya
Direction : Laurence Esquieu
Piano : Théodore Lambert
Chorales :
Malak Jade Bekhiti, Pauline Jouquan, Valentin Michel Lacaze, Timothé Michel Lacaze, Edgar Nedelec et Georges Rouillé, Zakari Belfer Sadourny, Andrea Belmont, Dorian David Piboule, Karl Delamare, Garance Georges, Timothée Larson, Jeanne Montebourg, Josué Ouambeti et Kathleen Ouambeti, Clara Armstrong, Neil Bellady, Alexis Bénistan, Andréa Bigards, Irina Bouchart, Giulia Bouchart, Louisa Bouzaabia, Zoé Chazal, Mahe Coltro, Claire Faucheux, Niels Jacobsen, Arthur Jaffray Ziour, Léandre Job, Edouard Mi, Evan Salloy, Mado Saraf, Elisabeth Trobo, Estelle Verdin et Océane Yu
F. Biebl (1906-2001) – Ave Maria –
F. Mendelssohn (1809-1847) – Trois motets op 39 –
S. Scheidt (1587-1654) – Puer Natus
Direction : Sophie Chiu
Piano : Théodore Lambert
Ensemble vocal :
Faustine Bartaire, Louise Battini, Anouk Bonnet-Badille, Christy Choi, Joris Crocombette-Pasquet, Sara Deambrosis-Larcher, Eglantine Deren, Emma Ducos, Dounia El Baaj, Marina Gallant, Anastasiya Hulyk, Yuria Izaki, Chen Jia, Nour Klaymeh, Miryam Lambin, Héloïse Mion, Caitlin Murray, German Osipenko, Greta Palotai, Priscille Pasté De Rochefort, Inès Renoir, Clémence Sias, Clémence Tolot et Laura Uzan
Classe de direction :
Emma Ducos, Christy Choi, Miryam Lambin, Louise Battini, Anastasiya Hulyk, Dounia El Baaj et Clémence Tolot
Chorales, Ensemble vocal et Direction de chœur.
Le mercredi 03 décembre 2025
de 19h30 à 20h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponible.
Tout public.
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr