Informations pratiques

Munster

Concert de Noël : Cors des Alpes l’Echo du Gaschney

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 17:30:00

fin : 2026-12-11 18:30:00

Date(s) :

2026-12-11

Laissez les mélodies des cors des Alpes vous plonger dans l’ambiance de nos traditions et de nos montagnes

Assister à un concert de cors des Alpes à Munster est une expérience unique, mêlant harmonie musicale et beauté naturelle. Les sonorités profondes et envoûtantes des cors résonnent magnifiquement dans le cadre paisible de la vallée, offrant un moment de pure sérénité. Une belle façon de célébrer la culture alpine dans un lieu empreint d’authenticité ! .

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 jean-marc.meyer15@orange.fr

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English :

Let the melodies of the alphorns immerse you in the atmosphere of our traditions and our mountains

L’événement Concert de Noël : Cors des Alpes l’Echo du Gaschney Munster a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de la vallée de Munster