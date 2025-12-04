Concert de Noël Salle du Conseil Courseulles-sur-Mer
Concert de Noël
Salle du Conseil 48 Rue de la Mer Courseulles-sur-Mer Calvados
Début : 2025-12-04 18:00:00
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Concert intergénérationnel des résidents des Roses de France et de l’école de musique intercommunale Cœur de Nacre
Jeudi 4 décembre à 18h, les résidents des Roses de France (dirigés par Nathalie Hubert), la chorale junior (dirigée par Méri Mouradian) et l’ensemble de musique de chambre (dirigé par Gaëlle Delente) vous invitent à leur concert de Noël
Rendez-vous salle du Conseil pour écouter et chanter avec eux les grands classiques de Noël. Un concert intergénérationnel et festif à ne pas manquer.
Gratuit et ouvert à tous.
Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale de Courseulles-sur-Mer et l’école de musique intercommunale Coeur de Nacre .
Salle du Conseil 48 Rue de la Mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr
English : Concert de Noël
Intergenerational concert by residents of Roses de France and the C?ur de Nacre intercommunal music school
