Concert de Noël Salle du Conseil Courseulles-sur-Mer

Concert de Noël

Salle du Conseil 48 Rue de la Mer Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 18:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Concert intergénérationnel des résidents des Roses de France et de l’école de musique intercommunale Cœur de Nacre

Concert de Noël des résidents des Roses de France et de l’école de musique intercommunale Cœur de Nacre

Jeudi 4 décembre à 18h, les résidents des Roses de France (dirigés par Nathalie Hubert), la chorale junior (dirigée par Méri Mouradian) et l’ensemble de musique de chambre (dirigé par Gaëlle Delente) vous invitent à leur concert de Noël

Rendez-vous salle du Conseil pour écouter et chanter avec eux les grands classiques de Noël. Un concert intergénérationnel et festif à ne pas manquer.

Gratuit et ouvert à tous.

Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale de Courseulles-sur-Mer et l’école de musique intercommunale Coeur de Nacre .

Salle du Conseil 48 Rue de la Mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr

English : Concert de Noël

Intergenerational concert by residents of Roses de France and the C?ur de Nacre intercommunal music school

L’événement Concert de Noël Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme de Cœur de Nacre