Concert de Noël Coutances
Concert de Noël Coutances dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël
50 Rue Geoffroy de Montbray Coutances Manche
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Concert d’orgue pour Noël à l’église Saint-Pierre. .
50 Rue Geoffroy de Montbray Coutances 50200 Manche Normandie
