Concert de Noël rue du Château Croismare

Concert de Noël rue du Château Croismare samedi 20 décembre 2025.

rue du Château église de Croismare Croismare Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20

2025-12-20

Concert de Noël organisé par la MJC de Croismare le 20 décembre à 20h30 à l’église de Croismare.
Ce concert est au profit des restos du cœur (don libre).Tout public
54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 49 96 36 

Christmas concert organized by the Croismare MJC on December 20 at 8:30pm in Croismare church.
This concert benefits the Restos du C?ur (free donation).

