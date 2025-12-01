Concert de Noël rue du Château Croismare
Concert de Noël rue du Château Croismare samedi 20 décembre 2025.
rue du Château église de Croismare Croismare Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Concert de Noël organisé par la MJC de Croismare le 20 décembre à 20h30 à l’église de Croismare.
Ce concert est au profit des restos du cœur (don libre).Tout public
rue du Château église de Croismare Croismare 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 49 96 36
English :
Christmas concert organized by the Croismare MJC on December 20 at 8:30pm in Croismare church.
This concert benefits the Restos du C?ur (free donation).
