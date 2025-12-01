Concert de Noël rue du Château Croismare

Concert de Noël

Croismare Meurthe-et-Moselle

Concert de Noël organisé par la MJC de Croismare le 20 décembre à 20h30 à l’église de Croismare.

Ce concert est au profit des restos du cœur (don libre).Tout public

rue du Château église de Croismare Croismare 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 49 96 36

English :

Christmas concert organized by the Croismare MJC on December 20 at 8:30pm in Croismare church.

This concert benefits the Restos du C?ur (free donation).

L’événement Concert de Noël Croismare a été mis à jour le 2025-11-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS