Concert de Noël Cruzy-le-Châtel

Concert de Noël Cruzy-le-Châtel dimanche 21 décembre 2025.

Concert de Noël

Église Saint-Barthélémy Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 16:30:00
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-21

Concert Un petit oratorio de Noël par Elisabeth Joyé et Thomas Van Essen. Réservation recommandée.   .

Église Saint-Barthélémy Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 94 80 09 

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois