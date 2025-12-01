Concert de Noël Eglise Cuves

Concert de Noël

Eglise 3 place de l’église Cuves Manche

Début : 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Choeurs en Sélune présente son concert de Noël avec l’atelier vocal de Mortain (harpe Laura Marchese) et Cantador et Accord’Hom (piano Stéphane Dumont et Nicolas Raoult) Direction Céline Quilbec.

Eglise chauffée entrée gratuite libre participation aux frais. .

Eglise 3 place de l’église Cuves 50670 Manche Normandie choeursenselune@gmail.com

