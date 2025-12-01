Concert de Noël Eglise Cuves
Concert de Noël Eglise Cuves dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise 3 place de l’église Cuves Manche
Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Choeurs en Sélune présente son concert de Noël avec l’atelier vocal de Mortain (harpe Laura Marchese) et Cantador et Accord’Hom (piano Stéphane Dumont et Nicolas Raoult) Direction Céline Quilbec.
Eglise chauffée entrée gratuite libre participation aux frais. .
choeursenselune@gmail.com
