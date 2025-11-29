Concert de Noël Dambach-la-Ville

Concert de Noël Dambach-la-Ville samedi 29 novembre 2025.

Concert de Noël

rue des Teinturiers Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00

2025-11-29

Retrouvez l’ambiance magique des fêtes avec les chants traditionnels de Noël!

À l’approche des fêtes, replongeons ensemble dans les plus belles chansons de Noël ! Entourée de quatre joyeux musiciens lurons, Marikala vous entraîne entre tradition et rythmes enjoués, dans les refrains de votre enfance qui rappellent la magie des nuits de Noël, confortablement installés en famille au coin du feu. Tout en douceur, les musiciens mêlent leur jeu à la voix cristalline de Marikala, pour un moment de joie, partagé avec le public.



L’équipe musicale:

Franck Bedez à la contrebasse

Laura Strubel au piano et choeurs

Marikala au chant

Lionel Galonnier aux percussions et aux choeurs.

Jo Gratius à la guitare et aux choeurs

Sébastien Jeser Contrebasse

rue des Teinturiers Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr

English :

Experience the magic of the holidays with traditional Christmas carols!

German :

Erleben Sie die magische Atmosphäre der Feiertage mit traditionellen Weihnachtsliedern!

Italiano :

Vivete la magia delle feste con le tradizionali canzoni natalizie!

Espanol :

Viva la magia de las fiestas con las canciones tradicionales de Navidad

L’événement Concert de Noël Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de tourisme du pays de Barr