CONCERT DE NOËL DAMES DE CHOEUR Rodès

CONCERT DE NOËL DAMES DE CHOEUR

4, rue de l’église Rodès Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-07 18:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Concert de Noël DAMES DE CHOEUR à l’église de Rodès ce Dimanche 7 Décembre à 18 h 30.

Une chapelle, des voix…on vous attend nombreux pour ce moment hors du temps avec un nouveau répertoire !

Entrée à 10€ au profit de l’Association Les Amis d…

4, rue de l’église Rodès 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 17 33 02 82

English :

DAMES DE CHOEUR Christmas concert at Rodès church this Sunday, December 7 at 6:30 pm.

A chapel, voices…we look forward to welcoming you for this timeless moment with a new repertoire!

Admission at 10? for the benefit of the Association Les Amis d…

German :

Weihnachtskonzert DAMES DE CHOEUR in der Kirche von Rodès am Sonntag, den 7. Dezember um 18.30 Uhr.

Eine Kapelle, Stimmen…wir erwarten Sie zahlreich für diesen zeitlosen Moment mit einem neuen Repertoire!

Der Eintritt kostet 10 Euro zugunsten des Vereins Les Amis d’…

Italiano :

Concerto di Natale DAMES DE CHOEUR nella chiesa di Rodès domenica 7 dicembre alle 18.30.

Una cappella, delle voci… vi aspettiamo per questo evento senza tempo con un nuovo repertorio!

Ingresso a 10 euro a favore dell’Associazione Les Amis d…

Espanol :

Concierto de Navidad DAMES DE CHOEUR en la iglesia de Rodès el domingo 7 de diciembre a las 18:30 h.

Una capilla, voces… ¡le esperamos en este evento intemporal con un nuevo repertorio!

Entrada a 10? a beneficio de la Asociación Les Amis d…

