Concert de Noël d’Aureil Aureil

Église Saint-Rémy Aureil Haute-Vienne
2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Ne manquez pas le concert du Groupe Vocal Choraveil, offert en parallèle du Marché de Noël ! Un moment musical chaleureux vous attend le dimanche 7 décembre à 16h à l’église Saint-Rémy. Entrée à libre participation, venez partager la magie des voix et vivre un après-midi féerique inoubliable. .
Église Saint-Rémy Aureil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 28 11
