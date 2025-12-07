Concert de Noël d’Aureil Aureil

Concert de Noël d’Aureil

Église Saint-Rémy Aureil Haute-Vienne

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Ne manquez pas le concert du Groupe Vocal Choraveil, offert en parallèle du Marché de Noël ! Un moment musical chaleureux vous attend le dimanche 7 décembre à 16h à l’église Saint-Rémy. Entrée à libre participation, venez partager la magie des voix et vivre un après-midi féerique inoubliable. .

Église Saint-Rémy Aureil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 28 11

