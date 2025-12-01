Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël de Châteauroux Châteauroux vendredi 12 décembre 2025.

Place Voltaire Châteauroux Indre

L’ensemble vocal Garance vous invite à son traditionnel concert de Noël à l’église Saint-André, vendredi 12 décembre à 10h !
C’est toujours en l’église Saint-André que l’ensemble vocal Garance dirigé par la chanteuse lyrique et enseignante au Conservatoire de Châteauroux Métropole, Anne JeanJacques, proposera son traditionnel concert de Noël. Le programme Tous à l’opéra #5 mêlant musique classique et chants de Noël sera à découvrir le vendredi 12 décembre, à 20h. 10  .

Place Voltaire Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 70 

English :

The Garance vocal ensemble invites you to its traditional Christmas concert at Saint-André church, Friday December 12 at 10am!

German :

Das Vokalensemble Garance lädt Sie zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert in der Kirche Saint-André am Freitag, den 12. Dezember um 10 Uhr ein!

Italiano :

L’ensemble vocale della Garance vi invita al suo tradizionale concerto di Natale nella chiesa di Saint-André venerdì 12 dicembre alle 10.00!

Espanol :

El conjunto vocal Garance le invita a su tradicional concierto de Navidad en la iglesia de Saint-André el viernes 12 de diciembre a las 10:00 horas

