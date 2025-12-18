Concert de Noël de Chorabelle à Prahecq Prahecq
Concert de Noël de Chorabelle à Prahecq Prahecq dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël de Chorabelle à Prahecq
Place de l’Église Prahecq Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Concert de Noël de Chorabelle avec la chorale Coup d’Choeur de Bessines Animation dimanche 21 décembre 2025 à 15h00 en l’église de Prahecq.
Église chauffée
Entrée libre au chapeau .
Place de l’Église Prahecq 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine chorabelle79@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de Noël de Chorabelle à Prahecq
L’événement Concert de Noël de Chorabelle à Prahecq Prahecq a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Niort Marais Poitevin