Concert de Noël de Chorabelle à Prahecq Prahecq

Concert de Noël de Chorabelle à Prahecq

Place de l’Église Prahecq Deux-Sèvres

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Concert de Noël de Chorabelle avec la chorale Coup d’Choeur de Bessines Animation dimanche 21 décembre 2025 à 15h00 en l’église de Prahecq.

Église chauffée

Entrée libre au chapeau .

Place de l’Église Prahecq 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine chorabelle79@gmail.com

