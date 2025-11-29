Concert de Noël de la BANDA SUZANNE Salle Maxime Létard Sainte-Suzanne-et-Chammes

Concert de Noël de la BANDA SUZANNE

Salle Maxime Létard 1 Rue de la Rivière Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-29 2025-11-30

Cette année, le concert annuel d’hiver de la Banda Suzanne aura lieu le dernier

week-end de Novembre, il sera sur le thème de l’Amérique latine dirigé par Désirée

Pannetier.

Venez nombreux écouter nos 60 musiciens dans une ambiance festive!

Entrée gratuite. .

Salle Maxime Létard 1 Rue de la Rivière Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire bandasuzanne@amdss.fr

