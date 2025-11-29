Concert de Noël de la BANDA SUZANNE Salle Maxime Létard Sainte-Suzanne-et-Chammes
Concert de Noël de la BANDA SUZANNE Salle Maxime Létard Sainte-Suzanne-et-Chammes samedi 29 novembre 2025.
Concert de Noël de la BANDA SUZANNE
Salle Maxime Létard 1 Rue de la Rivière Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-29 2025-11-30
Cette année, le concert annuel d’hiver de la Banda Suzanne aura lieu le dernier
week-end de Novembre, il sera sur le thème de l’Amérique latine dirigé par Désirée
Pannetier.
Venez nombreux écouter nos 60 musiciens dans une ambiance festive!
Entrée gratuite. .
Salle Maxime Létard 1 Rue de la Rivière Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire bandasuzanne@amdss.fr
