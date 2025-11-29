Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël de la BANDA SUZANNE Salle Maxime Létard Sainte-Suzanne-et-Chammes

Concert de Noël de la BANDA SUZANNE Salle Maxime Létard Sainte-Suzanne-et-Chammes samedi 29 novembre 2025.

Concert de Noël de la BANDA SUZANNE

Salle Maxime Létard 1 Rue de la Rivière Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30

Cette année, le concert annuel d’hiver de la Banda Suzanne aura lieu le dernier
week-end de Novembre, il sera sur le thème de l’Amérique latine dirigé par Désirée
Pannetier.
Venez nombreux écouter nos 60 musiciens dans une ambiance festive!
Entrée gratuite.   .

Salle Maxime Létard 1 Rue de la Rivière Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire   bandasuzanne@amdss.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Noël de la BANDA SUZANNE Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons