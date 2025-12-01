Concert de Noël de la Bloosmusik de Soultzbach les Bains Munster

Laissez-vous emporter par la magie de Noël avec la Bloosmusik de Soultzbach-les-Bains, en concert au cœur du marché de Noël !

Plongez dans la magie de Noël au cœur de Munster !

À l’occasion du marché de Noël, la Bloosmusik de Soultzbach-les-Bains vous invite à un concert exceptionnel plein de bonne humeur et de tradition.

Au programme des airs festifs, des mélodies alsaciennes et des morceaux incontournables de saison, interprétés par nos musiciens dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Venez partager un moment musical unique, déguster un vin chaud et profiter de l’atmosphère féerique du marché de Noël. .

English :

Let yourself be carried away by the magic of Christmas with the Bloosmusik from Soultzbach-les-Bains, in concert at the heart of the Christmas market!

German :

Lassen Sie sich von der Bloosmusik aus Soultzbach-les-Bains in den Weihnachtszauber entführen, mit einem Konzert im Herzen des Weihnachtsmarktes!

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla magia del Natale con la Bloosmusik di Soultzbach-les-Bains, in concerto nel cuore del mercatino di Natale!

Espanol :

Déjese llevar por la magia de la Navidad con Bloosmusik de Soultzbach-les-Bains, en concierto en el corazón del mercado navideño

