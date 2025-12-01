Concert de Noël de la chorale A Cœur Joie Commanderie Saint-Jean Le Puy-en-Velay

Concert de Noël de la chorale A Cœur Joie

Commanderie Saint-Jean 79 faubourg Saint-Jean Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Pour fêter Noël, la chorale A Cœur Joie vous propose un concert exceptionnel à la Commanderie Saint-Jean le vendredi 19 décembre à 18h.

+33 6 71 77 45 66

To celebrate Christmas, the A C?ur Joie choir is offering an exceptional concert at the Commanderie Saint-Jean on Friday December 19 at 6pm.

