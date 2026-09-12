AGENDA · Vayrac
Concert de Noël de la Chorale Altichoeur Vayrac
dimanche 13 décembre 2026 · Vayrac
Informations pratiques
Vayrac
Concert de Noël de la Chorale Altichoeur
Eglise Saint Martin Vayrac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 16:00:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Chants gospels, dirigé par Sandrine Antunes
Chants gospels, dirigé par Sandrine Antunes
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Eglise Saint Martin Vayrac 46110 Lot Occitanie asmv46@yahoo.fr
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English :
Gospel songs, directed by Sandrine Antunes
L’événement Concert de Noël de la Chorale Altichoeur Vayrac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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