UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vayrac

Concert de Noël de la Chorale Altichoeur Vayrac

dimanche 13 décembre 2026 · Vayrac

Concert de Noël de la Chorale Altichoeur Vayrac

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Eglise Saint Martin
Ville
46110 Vayrac
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Vayrac

Concert de Noël de la Chorale Altichoeur

Eglise Saint Martin Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 16:00:00
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

Chants gospels, dirigé par Sandrine Antunes

Chants gospels, dirigé par Sandrine Antunes

  .

Eglise Saint Martin Vayrac 46110 Lot Occitanie   asmv46@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gospel songs, directed by Sandrine Antunes

L’événement Concert de Noël de la Chorale Altichoeur Vayrac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne

À voir aussi à Vayrac (Lot)