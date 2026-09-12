Informations pratiques

Vayrac

Concert de Noël de la Chorale Altichoeur

Eglise Saint Martin Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 16:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Chants gospels, dirigé par Sandrine Antunes

Chants gospels, dirigé par Sandrine Antunes

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Eglise Saint Martin Vayrac 46110 Lot Occitanie asmv46@yahoo.fr

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English :

Gospel songs, directed by Sandrine Antunes

L’événement Concert de Noël de la Chorale Altichoeur Vayrac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne