Concert de Noël de la Chorale Belle Laure Salle des Expositions Noves
Concert de Noël de la Chorale Belle Laure
Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 15h. Salle des Expositions Boulevard de la République Noves Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Salle des Expositions Boulevard de la République Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 12 31 86 danielle.latil@orange.fr
English :
Christmas concert by Chorale Belle Laure
German :
Weihnachtskonzert des Chores Belle Laure
Italiano :
Concerto di Natale del coro Belle Laure
Espanol :
Concierto de Navidad del coro Belle Laure
