Concert de Noël de la chorale Cantavioure Auditorium des Clévos Étoile-sur-Rhône
Concert de Noël de la chorale Cantavioure Auditorium des Clévos Étoile-sur-Rhône samedi 29 novembre 2025.
Concert de Noël de la chorale Cantavioure
Auditorium des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Concert exceptionnels accompagné par RENAIZ Jazz !
.
Auditorium des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 04 20 52 chorale.cantavioure@gmail.com
English :
Exceptional concerts accompanied by RENAIZ Jazz!
German :
Außergewöhnliche Konzerte begleitet von RENAIZ Jazz!
Italiano :
Concerti eccezionali accompagnati da RENAIZ Jazz!
Espanol :
¡Conciertos excepcionales acompañados por RENAIZ Jazz!
L’événement Concert de Noël de la chorale Cantavioure Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2025-08-25 par Valence Romans Tourisme