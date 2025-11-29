Concert de Noël de la chorale Cantavioure Auditorium des Clévos Étoile-sur-Rhône

Concert de Noël de la chorale Cantavioure

Auditorium des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône Drôme

Concert exceptionnels accompagné par RENAIZ Jazz !
Auditorium des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 04 20 52  chorale.cantavioure@gmail.com

Exceptional concerts accompanied by RENAIZ Jazz!

Außergewöhnliche Konzerte begleitet von RENAIZ Jazz!

Concerti eccezionali accompagnati da RENAIZ Jazz!

¡Conciertos excepcionales acompañados por RENAIZ Jazz!

