Concert de Noël de la chorale Concordia Niederbronn-les-Bains
1 rue Clémenceau Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-20 19:30:00
Assistez au concert de Noël de la chorale Concordia qui est accompagnée par l’ensemble vocal !
1 rue Clémenceau Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr
English :
Attend the Concordia choir’s Christmas concert, accompanied by the vocal ensemble!
German :
Besuchen Sie das Weihnachtskonzert des Concordia-Chores, der vom Vokalensemble begleitet wird!
Italiano :
Assistete al concerto di Natale del coro di Concordia, accompagnato dall’ensemble vocale!
Espanol :
Asista al concierto de Navidad del coro Concordia, ¡acompañado por el conjunto vocal!
