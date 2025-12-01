Concert de Noël de la chorale Concordia Niederbronn-les-Bains

Concert de Noël de la chorale Concordia

1 rue Clémenceau Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Samedi 2025-12-20 19:30:00

2025-12-20

Assistez au concert de Noël de la chorale Concordia qui est accompagnée par l’ensemble vocal !

+33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

English :

Attend the Concordia choir’s Christmas concert, accompanied by the vocal ensemble!

German :

Besuchen Sie das Weihnachtskonzert des Concordia-Chores, der vom Vokalensemble begleitet wird!

Italiano :

Assistete al concerto di Natale del coro di Concordia, accompagnato dall’ensemble vocale!

Espanol :

Asista al concierto de Navidad del coro Concordia, ¡acompañado por el conjunto vocal!

L’événement Concert de Noël de la chorale Concordia Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme de l’Alsace Verte