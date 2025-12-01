Concert de Noël de la Chorale du Lycée Sainte-Marie-aux-Mines

Concert de Noël de la Chorale du Lycée

112 Mal Lattre de Tassigny Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 18:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

La chorale du lycée de Sainte-Marie-aux-Mines donnera de nouveau un concert de Noël à l’église Sainte-Madeleine. Un moment musical féérique, porté par les chants traditionnels de Noël, qui invite à partager la magie et la chaleur des fêtes de fin d’année. .

112 Mal Lattre de Tassigny Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 68 76 valentin.j.m@vialis.net

