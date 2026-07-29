Concert de Noël de la Chorale du Lycée Sainte-Marie-aux-Mines
dimanche 20 décembre 2026 · Sainte-Marie-aux-Mines
Informations pratiques
Sainte-Marie-aux-Mines
Concert de Noël de la Chorale du Lycée
112 Mal Lattre de Tassigny Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-20 18:00:00
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
Plongez dans la magie des traditions locales et laissez-vous emporter par la féérie de la Sainte-Barbe, un rendez-vous incontournable du Val d’Argent !
La chorale du lycée de Sainte-Marie-aux-Mines donnera de nouveau un concert de Noël à l’église Sainte-Madeleine. Un moment musical féérique, porté par les chants traditionnels de Noël, qui invite à partager la magie et la chaleur des fêtes de fin d’année. .
112 Mal Lattre de Tassigny Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 68 76 valentin.j.m@vialis.net
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English :
Immerse yourself in the magic of local traditions and let yourself be swept away by the enchantment of Sainte-Barbe, a not-to-be-missed event in the Val d’Argent!
L’événement Concert de Noël de la Chorale du Lycée Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de tourisme du Val d’Argent
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