Informations pratiques

Bouloire

Concert de Noël de la chorale Épichoeur avec les Saxonautes

Église Bouloire Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:00:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Concert proposé par la chorale Épichoeur avec les Saxonautes et les élèves de l’école de musique.

Entrée libre, participation au chapeau. .

Église Bouloire 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 75 50 33 ccmcbouloire@gmail.com

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English :

L’événement Concert de Noël de la chorale Épichoeur avec les Saxonautes Bouloire a été mis à jour le 2026-07-22 par Pays Perche Sarthois