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AGENDA · Bouloire

Concert de Noël de la chorale Épichoeur avec les Saxonautes Bouloire

jeudi 17 décembre 2026 · Bouloire

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Église
Ville
72440 Bouloire
Département
Sarthe
Tarif

Bouloire

Concert de Noël de la chorale Épichoeur avec les Saxonautes

Église Bouloire Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:00:00
fin : 2026-12-17

Date(s) :
2026-12-17

Concert proposé par la chorale Épichoeur avec les Saxonautes et les élèves de l’école de musique.
Entrée libre, participation au chapeau.   .

Église Bouloire 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 75 50 33  ccmcbouloire@gmail.com

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English :

L’événement Concert de Noël de la chorale Épichoeur avec les Saxonautes Bouloire a été mis à jour le 2026-07-22 par Pays Perche Sarthois