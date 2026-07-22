AGENDA · Bouloire
Concert de Noël de la chorale Épichoeur avec les Saxonautes Bouloire
jeudi 17 décembre 2026 · Bouloire
Informations pratiques
Bouloire
Concert de Noël de la chorale Épichoeur avec les Saxonautes
Église Bouloire Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:00:00
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17
Concert proposé par la chorale Épichoeur avec les Saxonautes et les élèves de l’école de musique.
Entrée libre, participation au chapeau. .
Église Bouloire 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 75 50 33 ccmcbouloire@gmail.com
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English :
L’événement Concert de Noël de la chorale Épichoeur avec les Saxonautes Bouloire a été mis à jour le 2026-07-22 par Pays Perche Sarthois