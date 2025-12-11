Concert de Noël de la chorale Jaufré Rudel à Blaye Citadelle de Blaye Blaye

Concert de Noël de la chorale Jaufré Rudel à Blaye

La chorale Jaufré Rudel vous invite à le concert de Noël le 21 décembre à Blaye à la Citadelle au couvent des Minimes, à 16h.

La Chorale Jaufré Rudel, présentera un ensemble de chants de Noël d’époques et d’origines diverses. Outre des œuvres françaises, seront interprétés des chants venus de Suisse, d’Allemagne, d’Ukraine et d’autres continents…

Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié en prélude aux fêtes de fin d’année.

Direction Floriana Guiet Cazalet.

Piano Guillaume Flamen.

Une billetterie est mise en place à l’entrée du concert.

Adultes 12 euros

Moins de 12 ans gratuit

Jeunes 12 à 17 ans 6 euros .

Citadelle de Blaye Au couvent des Minimes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

